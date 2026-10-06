İskenderun'da SPA ve masaj denetiminde 7 yabancı kaçak çalıştırıldığı tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ile masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi ve 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 SPA ve masaj salonu kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 4 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Tayland uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Tespit edilen eksiklik ve ihlallerle ilgili gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı