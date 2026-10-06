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İskenderun'da SPA ve masaj denetiminde 7 yabancı kaçak çalıştırıldığı tespit edildi

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İskenderun'da SPA ve masaj denetiminde 7 yabancı kaçak çalıştırıldığı tespit edildi
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İskenderun'da polis ekiplerinin SPA ve masaj salonlarına yönelik denetiminde 17 işyeri kontrol edildi, 7 yabancı uyruklunun kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Tayland uyruklu şahıslar sınır dışı için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi, ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ile masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi ve 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 SPA ve masaj salonu kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 4 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Tayland uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Tespit edilen eksiklik ve ihlallerle ilgili gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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