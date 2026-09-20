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İskenderun'da seyir halindeki iş makinesi yandı, can kaybı ve yaralanma yok

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İskenderun'da seyir halindeki iş makinesi yandı, can kaybı ve yaralanma yok
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alevlere teslim olarak yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesinde yangın çıkması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri de sağlanırken yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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