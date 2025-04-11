Annesini boğarak öldürdü, 'şeytan' savunması dikkat çekti

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü.

20 YAŞINDAKİ CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİR DE AĞABEYİ ARAYIP HABER VERMİŞ

Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

PERDELERİ SİYAH YAPMIŞ

Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.