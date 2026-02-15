Haberler

İskenderun polisi kafe ve kıraathanelere uygulama gerçekleştirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzuru sağlamak amacıyla kafelere ve kıraathanelere yönelik kimlik sorgulaması yaptı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, akşam saatlerinde nüfus yoğunluğunun yaşandığı kafe ve kıraathanelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada; kimlik sorgulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçe genelinde denetimlerinde her alanda ve her saatte süreceğini ifade ederek vatandaşların huzuru için ekiplerin sahada olduğunu belirtti. - HATAY

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

