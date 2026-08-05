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Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralanmadı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralanmadı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç hasar görürken, sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün yaralanmadığı belirlendi.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken sürücsünün kontrolünü kaybettiği AUDİ marka otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç içerisindeki sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün yaralanmadığı tespit edilirken kazada araç hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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