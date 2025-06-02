İskenderun'da Okul Çevresindeki Sigara Satışlarına Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunması amacıyla, okul çevrelerinde tek dal sigara satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; 18 yaşından küçüklere sigara sattığı tespit edilen bir işyerinde arama yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İskenderun'da okul çevresinde bulunan ve öğrencilere tek dal (açık sigara), paket halinde sigara, elektronik sigara satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; çok sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, bıçak, satışa hazır paketlenmiş tütün, kıyılmış faturasız tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.A. ile Y.D. hakkında sağlık için tehlikeli madde temin etmekten yasal işlem yapıldı. - HATAY