İskenderun'da Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İskenderun'da Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli bir kurye ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı kurye, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli kurye ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyen beyaz otomobile, o sırada seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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