İskenderun'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, beton mikseri ile minibüs arasında kalması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile beton mikseri arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde giden 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı minibüs arasında kalan 31 AHM 357 plakalı K.K. adlı motosiklet sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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