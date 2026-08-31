İskenderun'da Metruk Binada Yangın
Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçraması önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı