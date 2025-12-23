Haberler

İskenderun'da SPA ve masaj salonları denetlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak çalıştırıldığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın gözlem altına alındı ve deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde; 11 şahıs sorgulandı, 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 7 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 6 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

