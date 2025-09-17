Haberler

İskenderun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İskenderun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir korkulukta mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, kediye hızlıca yardım ederek onu doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir korkulukta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bir kedi, demir korkulukların arasından geçerken takılarak mahsur kaldı. Demir korkuluğu takılan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin özenle çalışmasının ardından demir korkulukta mahsur kalan kedi kurtarıldı. Kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
