Hatay'da Otomobil Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle kayalıklara çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı