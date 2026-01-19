İskenderun'da yaralama olayını şüphelileri tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kafede gerçekleşen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri A.H.A., S.Ö. ve B.K. tutuklandı. Olay sonrası yapılan çalışmalarla yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri olarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Olay; 11 Ocak tarihinde İskenderun ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; tespit edilen şüpheliler A.H.A., S.Ö. ile B.K. adlı 3 şahıs Kırıkhan'da saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY