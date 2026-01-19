İskenderun'da yaralama olayını şüphelileri tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri olarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay; 11 Ocak tarihinde İskenderun ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; tespit edilen şüpheliler A.H.A., S.Ö. ile B.K. adlı 3 şahıs Kırıkhan'da saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY