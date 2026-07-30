İskenderun’da iş makinesi yangını yaşandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) iş makinesinde yangın çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makinesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, iş makinesinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı