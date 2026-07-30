Haberler

İskenderun’da iş makinesi yangını yaşandı

İskenderun’da iş makinesi yangını yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) iş makinesinde yangın çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makinesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, ülke puanı uçuşa geçti
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Erkek arkadaşı ve çocukları evdeydi! Göğsünden vurulmuş halde bulundu
Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: Hayrete düşüren gerekçe
Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler