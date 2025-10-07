İskenderun'da İnsan Ticareti Denetimi: 19 Yabancı Kadın Deport Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 10 masaj ve spa salonlarına İnsan ticareti denetimi gerçekleştirildi. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimlerinde; 10 iş yeri denetlendi. 19 yabancı uyruklu, 25 bayan şahsın yapılan kontrollerinde sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 19 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY