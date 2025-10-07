Haberler

İskenderun'da İnsan Ticareti Denetimi: 19 Yabancı Kadın Deport Edildi

İskenderun'da İnsan Ticareti Denetimi: 19 Yabancı Kadın Deport Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 10 masaj ve spa salonu kontrol edildi. Kaçak çalıştırıldığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınıp deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 10 masaj ve spa salonlarına İnsan ticareti denetimi gerçekleştirildi. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimlerinde; 10 iş yeri denetlendi. 19 yabancı uyruklu, 25 bayan şahsın yapılan kontrollerinde sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 19 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.