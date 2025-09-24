Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Kadın Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçu nedeniyle gözaltına alınan E.B. adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun İlçesinde 21 Eylül 2025 tarihinde açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olarak E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

