İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Kadın Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçu nedeniyle gözaltına alınan kadın şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun İlçesinde 21 Eylül 2025 tarihinde açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olarak E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY