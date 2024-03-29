İskenderun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde seyir halde ilerleyen Onur P. idaresindeki 31 N 7509 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa D. yönetimindeki 31 AOA 409 plakalı Yamaha marka motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa D. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Emre G. yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.