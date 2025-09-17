Haberler

İskenderun'da Gece Vakti Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun'da Gece Vakti Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece vakti yağma suçundan aranan M.E.E. adlı şahıs, adli makamların verdiği hapis cezası ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece vakti yağma suçundan hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun İlçesinde birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan yakalama emri ve bu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
