İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: İki Kişiye İdari İşlem Uygulandı

İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: İki Kişiye İdari İşlem Uygulandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda, günübirlik kiralanan yerler denetlendi ve H.A. ile B.G. isimli şahıslara idari işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada, İskenderun ilçesi genelinde günübirlik kiralanan yerlerde denetim gerçekleştirildi. Pirireis Mahallesi'nde bulunan bir ikamette H.A. ile B.G. isimli şahısların fuhuş yaptığı belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında idari işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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