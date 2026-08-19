İskenderun'da Dönercide Yangın Paniği
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede güvenlik tedbirleri alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde bulunan dönercide meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri de alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı