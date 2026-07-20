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İskenderun'da iş yerinin deposunda yangın çıktı

İskenderun'da iş yerinin deposunda yangın çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin iş yerinin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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