İskenderun'da Bakır Kablo Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan kablolarla birlikte şüpheliyi yakaladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri Muradiye Mahallesi'nde bir iş yerindeki bakır kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Ö.K'yi çalınan kablolarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.