İskenderun'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.E.A., tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.G., ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. adlı 3 kişi İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY