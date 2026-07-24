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İskenderun'da araç yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

İskenderun'da araç yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan araç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan araç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Araçta çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevreye sıçramaması için gerekli emniyet tedbirleri alınırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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