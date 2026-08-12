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İskenderun'da Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

İskenderun'da Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonu kapsamında yakalandı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.A., cezaevine teslim edilerek hakkındaki cezanın infazına başlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., polis ekiplerince yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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