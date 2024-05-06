İskenderun'da 200 yıllık bina yangınında sebep araştırılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında küle dönen yaklaşık 200 yıllık binadaki yangının sebebi araştırılıyor.

İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan ve bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan tarihi binada dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangında 2 katlı ahşap bina küle dönmüştü. Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili başlattığı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebinin titizlikle araştırıldığını belirterek, "Kentimizdeki tarihi eserlerden Catoni'nin Konağı adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen bir yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanı Vveya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir" ifadelerini kullandı. - HATAY