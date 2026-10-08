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İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranırken yakalanan şahıs tutuklandı

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İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranırken yakalanan şahıs tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı. Gözaltı ve adli işlemlerin ardından tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.G. isimli şahıs İskenderun'da tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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