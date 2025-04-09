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Tedavi değil resmen işkence! Hastayı çamaşır gibi gerdi

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Sosyal medyada fizyoterapist olduğunu iddia eden Nevzat Kurtulmuş adlı bir kişinin, uyguladığı tedavi yöntemi kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

İzmir'de kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kendisini fizyoterapist olarak tanıtan Nevzat Kurtulmuş'un tedavi amacıyla gelen kişileri tahtadan yapılmış bir düzeneğe bağlayarak onlara akrobatik hareketler yaptırdığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde, herhangi bir tıbbi ortam olmadığı da görüldü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hem uzmanlardan hem de vatandaşlardan tepki geldi.

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Tedavi değil resmen işkence! Hastayı çamaşır gibi gerdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlpay Dogan:

İzleyince tüm ağrılarımdan kurtuldum. ??

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