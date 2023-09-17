Vapurda çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi: Uzun saçlı insanlara yönelik travmam var

İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Şahıs ifadesinde, geçmişte uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını ve kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamadığını söyledi.

İstanbul Beykoz'da N.Ç. (52) iskeleye yanaşan vapurdan ineceği sırada, önünde oturan M.E.A. (14)'nın çakmakla saçını yaktı. M.E.A. elleriyle saçını söndürürken, ikili arasında arbede yaşandı. Şikayet üzerine emniyete götürülen N.Ç. ifadesinde; geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı.

ARBEDE ÇIKTI

9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A. (14)'nın arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı. Saçının yandığını fark eden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

TRAVMA BAHANESİ SUNDU

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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