Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Haberler

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Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Tekirdağ'da ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Kenan Ö. idaresindeki 34 GE 1476 plakalı otomobil, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Muhlis G. idaresindeki 59 JB 547 plakalı otomobille iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kontrollü bir şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaza yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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