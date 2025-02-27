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İshakpaşa Camii'nin 550 Yaşındaki Çınar Ağacı Devrildi

İshakpaşa Camii'nin 550 Yaşındaki Çınar Ağacı Devrildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi. Olay sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi.

600 yıllık İshakpaşa Camii'nin girişinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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