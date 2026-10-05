İsfahan protestolarında ölen 4 polisle bağlantılı 2 kişi İran'da idam edildi

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İran, İsfahan'da Ocak ayındaki protestolar sırasında 4 polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanan iki kişiyi idam etti.

İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onayladığı Alireza Sepahi ve Alireza Raeisi'nin idam edildiği açıklandı. Sepahi ve Raeisi'nin "silahlı isyancı bir örgüte üyelik", "silah taşıyıp korku ve güvensizlik oluşturarak Allah'a karşı savaş açma", "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma" ve "savaşa ve öldürmeye teşvik" gibi suçlamalarla idama mahkum edildiklerini belirtti. Açıklamada, Sepahi ve Raeisi'nin İsfahan'da Ocak ayındaki protestolar sırasında dört polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı