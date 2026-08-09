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Karadeniz Ereğli'de Servis ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır, 3 Hafif Yaralı

Karadeniz Ereğli'de Servis ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır, 3 Hafif Yaralı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır, 3 kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü araçta sıkışırken itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli ilçesi Kaptaş Kaymaklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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