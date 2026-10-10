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Isaias Kasırgası Florida ve Alabama'da 4 kişinin ölümüne yol açtı

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ABD'nin Florida ve Alabama eyaletlerinde etkili olan Isaias Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti. Florida'da 2 kişi fırtınaya bağlı nedenlerle öldü; Alabama'da da 2 kişi yaşamını yitirdi ve fırtına 800 binden fazla ev ile iş yerinde elektrik kesintisine yol açtı.

ABD'nin Florida ve Alabama eyaletlerinde etkili olan Isaias Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güney bölgelerini etkisi altına alan Isaias Kasırgası nedeniyle Florida ve Alabama eyaletlerinde can kaybı yaşandı. Florida eyaletine bağlı Escambia County Şerifi Chip Simmons, bölgede 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Simmons, bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de kapalı garajda yeterli havalandırma olmadan çalıştırılan jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Aynı evde bulunan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Alabama'da 2 kişi hayatını kaybetti

Komşu Alabama eyaletinin Valisi Kay Ivey de, 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ivey ayrıca, yetkililerin şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar nedeniyle eyalette "yan fırtınalar" oluşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Öte yandan Alabama yetkilileri, can kayıplarından birinin ağaç devrilmesinden kaynaklı olduğunu bildirdi. Yetkililer, trafik kazasına müdahale eden bir şerifin de üzerine ağacın devrilmesi sonucu yaralandığını aktardı.

Fırtına 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olmuştu

Şiddetli rüzgar ve yağışa yol açan kasırga, 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olmuştu. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 165 kilometreye ulaştığı belirtilmişti. Karaya ulaşmadan önce kategori 3 seviyesinde olan Isaias, kategori 2 şiddetinde karaya çıktıktan sonra kategori 1 seviyesine kadar zayıflamıştı. Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez Kıyısı'nda etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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