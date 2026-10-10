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Isaias Florida'da karaya çıktı, 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

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Atlantik'te 2026 sezonunun ilk kasırgası Isaias, Florida'nın Destin kenti yakınlarında Kategori 2 şiddetinde karaya çıktı. Kasırga nedeniyle 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi.

Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde karaya çıktı. Şiddetli fırtına ve yağışa yol açan kasırga nedeniyle 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Isaias Kasırgası'nın Florida'nın Destin kenti yakınlarında Kategori 2 şiddetinde karaya çıktığı duyuruldu. Kasırganın hızının saatte 165 kilometreye ulaştığı belirtildi. Kasırga, şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Kasırganın şiddetiyle bazı yapılan çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.com sitesine göre Florida'da yaklaşık 430 bin, Alabama'da yaklaşık 300 bin, Georgia eyaletinde ise 106 bin abone elektriksiz kaldı. Destin-Fort Walton Beach Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar fırtına nedeniyle iptal edildi. Florida, Georgia ve Alabama eyaletlerinde "aşırı" hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Isaias'a müdahale için federal kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla Florida ve Alabama'da acil durum ilanların onaylandığını açıkladı.

Hırsızlığa karşı uyarı

Florida Valisi Ron DeSantis düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine "tedbirli olmaları ve yollara çıkmamaları" çağrısında bulundu. Florida Başsavcısı James Uthmeier ise fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri ve tahliyeleri fırsat bilerek evlere girmeyi, yağmalamayı veya hırsızlık yapmayı düşünenleri uyararak, "Bunu denemeyin" ifadelerini kullandı. Uthmeier, "Acil durumlarda bu suçlar birinci derece ağır suç haline gelir ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir" dedi.

Etkisini yitirdi

Karaya ulaşmadan önce Kategori 3 seviyesinde olan Isaias, Kategori 2 şiddetinde karaya çıktıktan sonra Kategori 1 seviyesine kadar zayıfladı. Güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez Kıyısı'nda etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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