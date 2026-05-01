İş yerini soyan hırsıza çağrıda bulunmuştu, o hırsızı polis yakaladı

Samsun'da dükkanındaki çeşitli malzemeleri çalınan iş yeri sahibinin eşyaları getirmesi için seslendiği hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, burada bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Ferit Katar, hırsızlık olayını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın ardında kısa sürede hırsızın kimlik tespitini yaparak şahsı yakaladı. Hırsızlık bürosu ekipleri tarafından yakalanan M.Y.Y.'nin (31) hurdacılık yaptığı ve aynı akşam Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerindeki tadilat aşamasındaki iş yeri önünde atıl vaziyette bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki musluk ve evyeyi de çaldığı tespit edildi. Her iki olayın şüphelisi M.Y.Y.'nin çaldığı malzemeleri atıl durumda ve hurda zannederek aldığını ileri sürdüğü ve mağdurların zararlarını karşıladığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
