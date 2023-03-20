İş yerinden yükselen dumanlar korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda bulunan züccaciye ürünlerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosunun aniden yanmasıyla dumanlar yükselmeye başladı. İş yeri çalışanları bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yeri tahliye edildi, itfaiye ekipleri de soğutma ve dumanları tahliye etme çalışmalarına başladı. Yangından kimsenin etkilenmediği öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ