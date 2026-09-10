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İş yerinde tüp patladı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İş yerinde tüp patladı, vatandaşlar büyük panik yaşadı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Patlama sırasında sokakta çok sayıda kişinin bulunması paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, görüntüler anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Selçuklu Mahallesi 90256. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Patlama anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta çok sayıda insanın bulunduğu sırada meydana gelen patlamanın ardından çevrede büyük bir panik yaşanıyor. İş yerinin önünde bulunan bir otomobile gelen iki kişinin de patlamanın ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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