Haberler

Adana'da Avize Mağazasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Avize Mağazasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da avize satışı yapılan bir iş yerinde çalışan kişi, uğradığı silahlı saldırıda başından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Adana'da avize satışı yapılan bir iş yerinde çalışan kişi, uğradığı silahlı saldırıda başından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile çalışan Nizamettin Alban'a (34) ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan Alban, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Şüphelinin, dışarıda kendisini bekleyen bir araca binerek kaçtığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nizamettin Alban'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından o takıma destek

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar