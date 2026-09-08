Haberler

İş yerinde iki arkadaş arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İş yerinde iki arkadaş arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da bir iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bir iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada A.D. ile F.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. tabancayla ateş ederek A.D.'yi bacağından yaraladı. A.D., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi F.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var

Korkulan oldu! İntikam yemini ettiler, hedefte 2 Arap ülkesi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı

"Diplomatik personel" yalanı çabuk çürüdü! Seçtiği ülke de olay
Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü! 3 erkeğin sonu korkunç oldu

Ölümcül yalan! Cinsel ilişkiye girmek için evlerine gidip...
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı

Üsküdar'ın AK Parti'ye geçmesine neden olan ismi açıkladılar