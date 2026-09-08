İş yerinde iki arkadaş arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da bir iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada A.D. ile F.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. tabancayla ateş ederek A.D.'yi bacağından yaraladı. A.D., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi F.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı