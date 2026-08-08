Elazığ'da İş Yeri Önünde Yangın Paniği

Elazığ'da bir iş yerinin önünde çıkan yangın, iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin önündeki malzemeler yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı