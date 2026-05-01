İş yeri mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bir iş yerinin mutfağında çıkan yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mezopotamya Mahallesi'nde bir işyerinin mutfağında alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi kask kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

