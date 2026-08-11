Kırşehir'de Kaçak Makaron ve Elektronik Nargile Operasyonu

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir iş yerinde 7 bin 420 adet doldurulmuş makaron ile 8 adet elektronik nargile ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 7 bin 420 adet doldurulmuş makaron ve 8 adet elektronik nargile ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı