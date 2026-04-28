Elazığ'da iş makinesi seyyar satıcıya çarptı

Elazığ'da manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düşen seyyar satıcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde meyve tablasıyla bulunan satıcıyı fark etmeyen iş makinesi operatörü, manevra yaptığı sırada satıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen seyyar satıcı yaralandı. Olay görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye götürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı