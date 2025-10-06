İş makinesi ile araç çekmeye kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Haberler

İstanbul'da sokak ortasından tır geçirmek için yolu açmaya çalışan vatandaşlar, araçları iş makinesi ile çekmek istedi. Kontrolsüz yapılan işlem sonucu araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

İstanbul'da sokak ortasındaki iş makinesi ile çekmeye çalışan vatandaşlar, bazı araçlara hasar verirken; o anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yer alan bir video kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da çekildiği belirtilen görüntülerde sokak ortasından tır geçirmek için yolu açmaya çalışan vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurdular.

İŞ MAKİNESİ İLE ARAÇ ÇEKTİLER

Vatandaşlar araçları iş makinesi ile çekmek istedi. Kontrolsüz yapılan işlem sonucu araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
