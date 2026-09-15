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İş makinesi alev alev yandı

İş makinesi alev alev yandı
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Bursa’da seyir halindeki iş makinesi bir anda alev aldı.

Bursa'da seyir halindeki iş makinesi bir anda alev aldı. Emniyet şeridine çekilen iş makinesi, kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyreden iş makinesinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, iş makinesini emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Alev alev yanan iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olay sebebiyle trafik kontrollü şekilde ilerledi.

Alev alev yanan iş makinesinin o anları amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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