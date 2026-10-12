İş insanı Yıldırım, Ali Sukas'ın seçim desteği için yüzde 10 pay istediğini söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Orhan Yıldırım, seçim desteği adı altında kendisinden istenen parayı duruşmada anlattı. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın bugüne kadar yaptığı işlerden yüzde 10 pay talep ettiğini söyleyen Yıldırım, "Ben de neden olduğunu sorduğumda, yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını söyledi" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım savunma yaptı.

Orhan Yıldırım soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Han İnşaat Reklam isimli firmanın sahibi olduğunu ve Ağaç A.Ş. ile birçok iş yaptığını ancak alacaklarını alamadığını beyan etmişti. Yıldırım iddianamedeki ifadesinde "Murat Dağdeviren'i (Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olan Derya Dağdeviren'in eşi) 2017 yılında arkadaş ortamında tanıdım. Ağaç A.Ş.'den 2018 yılının Aralık ayı gibi 10 - 12 milyon TL civarında bir iş almıştım. Önceki yıllardan kaynaklı 20 - 30 milyon TL arasında alacağım da vardı. 2019 yılında yapılan seçimlerden sonra Ağaç A.Ş. yönetimi değişti. Ali Sukas (Ağaç A.Ş. Genel Müdürü) hatırladığım kadarıyla 2019 yılının Eylül ya da Ekim ayı gibi göreve başladı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra da ben kendisini ziyaret ettim ve bu görüşmede kendisinden alacaklarımızı talep ettim. Kendisinin yeni başladığını ve para olmadığı için ödeme yapamayacağını söyledi. Ben bu süreçlerde Ağaç A.Ş.'ye gelip giderken orada Murat Dağdeviren isimli şahsı da görüyordum. Burada çok rahat bir tavırla takılıyordu. Bu rahatlığının sebebi eşi olan Derya Dağdeviren'in Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olmasından kaynaklı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Kendisi ile bu süreçte birkaç kez sohbet ettiğimizde kurumdan olan alacaklarımdan bahsedince 'onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder kurumdan alırım' dedi. Murat Dağdeviren bu alacakları yakın akrabalık ilişkinlerini kullanarak kendisinin alabileceğini ancak ekonomik sıkıntısının olduğunu ve kendisine bir miktar borç vermem gerektiğini söyledi. Murat Dağdeviren'e ilk başta göndermiş olduğum paraları borç olduğu bilinci ile gönderiyordum. O tarihten sonra her paraya ihtiyacım olduğunda Murat Dağdeviren'i arayarak Ali Sukas ile görüşmesini söyledim. Murat da tamam diyordu ve benden para talep ediyordu. Murat Dağdeviren'e Ağaç A.Ş.'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim. 2023 yılının Ağustos ayı gibi Ali Sukas beni Ağaç A.Ş.'ye çağırdı. 2024 yılında yapılacak seçimler için yukarıdan ciddi baskı gördüğünü, kendisinden destek istediklerini, benim de o zamana kadar 40 milyon TL civarında bir iş yaptığımı, bunun yüzde 10'unu kendisine vermem gerektiğini söyledi. Ben bu teklifini kabul etmedim. O tarihten sonra Ali Sukas ile aramız tekrardan açıldı. İçeride biriken alacaklarımı alabilmek için, ticari hayatımı devam ettirebilmek için Murat Dağdeviren ve Derya Dağdeviren'e para göndermek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım savunmasında "Soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifadeleri aynen tekrar ederim. Bildiklerimi ayrıntılı ve samimi bir şekilde anlattım. Bugün de vermiş olduğum ifadenin arkasındayım. Eklenecek bir husus yoktur" dedi.

Sanık duruşmada seçim desteği adı altında istenen parayı anlattı

Ardından cumhuriyet savcısı tarafından Yıldırım'a seçim desteği için yüzde 10 pay alma konusu soruldu. Yıldırım "Ali Sukas beni odasına çağırdı. Bugüne kadar ne kadarlık iş yaptıysam onun yüzde 10'unu talep etti. Ben de neden olduğunu sorduğumda, yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını söyledi" şeklinde yanıt verdi.

Sanık duruşmada Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşine para gönderince hak edişlerini daha kolay aldığını söyledi

Murat Dağdeviren hakkında soru sorulması üzerine ise sanık Yıldırım, "Murat Bey'i görüyordum, Ağaç A.Ş.'ye geliyordu, rahat hareket ediyordu. Murat Bey'e borç gönderdim. Hatta birazını bana geri gönderdi sonra. Ben iş aldıkça Murat'a para vermeye başladım. Para gönderdiğim zaman Ali Sukas görüşmem kolaylaştı, hak ediş paraları almamız biraz daha kolaylaştı" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı