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"Seni öldüreceğim" diyerek iş insanına bıçakla saldırdı, çalışanlar dubalarla vurdu

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Maslak'ta akaryakıt istasyonunda bir şahıs, "Seni öldüreceğim" diyerek iş insanına bıçakla saldırdı. Saldırıyı gören akaryakıt istasyonu çalışanları ellerine aldıkları dubalarla saldırgana müdahale etti. Saldırgan tutuklanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da 20 Şubat saat 00.30 sıralarında gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan (55), arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYEREK SALDIRDI

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sırada da Bebek'te gördüğü kişi "seni öldüreceğim" diyerek bıçakla saldırmaya başladı.

ÇALIŞANLAR DUBALARLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Soydan polise verdiği ifadede kimseyle husumetinin olmadığını, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin Musa K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Musa K. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Musa K. çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

millet iyice kafayı yedi

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