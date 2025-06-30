İş insanı Galip Öztürk cezaevinden tahliye edildi

İş insanı Galip Öztürk cezaevinden tahliye edildi
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İş insanı Galip Öztürk cezaevinden tahliye edildi
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Metro Turizm'in kurucusu ve Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk, 2 yıldır tutuklu bulunduğu Gürcistan'daki cezaevinden denetimli serbestlik şartı ile tahliye edildi. Öztürk cezaevi çıkışında yakınları tarafından karşılanırken o anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gürcistan'ın Batum kentinde 2022 yılının Mayıs ayında şirketlerine yönelik yapılan operasyonda hakkında bazı suçlamalardan tutuklama kararı çıkan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'e, 2023 yılının Şubat ayında Batum Şehir Mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezası verilmişti.

İş insanı Galip Öztürk cezaevinden tahliye edildi

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA YAKINLARI KARŞILADI

Yaklaşık 2 yıldır cezaevinde olan iş insanı Galip Öztürk tahliye oldu. Cezaevi çıkışında yakınları tarafından kapıda karşılanan Öztürk'ün yaşadığı mutluluk kameralara saniye saniye yansıdı.

İş insanı Galip Öztürk cezaevinden tahliye edildi

ARAÇLA EVİNE DOĞRU HAREKET ETTİ

Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk daha sonra ise kendisini bekleyen araçla evine doğru hareket etti. Galip Öztürk'ü tahliyesi sonrasında kendisini takip eden kullanıcılar da yorum yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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