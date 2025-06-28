İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir

İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir
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İş insanı Fatih Fil, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırıya ilişkin 6 kişi tutuklanırken, Fil'in ailesi tarafından Haberler.com'a yapılan açıklamada, "Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır" denildi.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil'in ailesi, "Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

İş insanı Fatih Fil'e İzmir Çeşme ilçesinde bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığı belirtildi.

AİLEDEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Yaptığı yardımlarla bilinen ve çevresi tarafından da saygı duyulan iş insanına yönelik saldırıya ilişkin Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Fil ailesi, "Bizim dosyamızda şu ana kadar toplam 6 kişi tutuklandı. Bunların 2'si saldırıyı bizzat gerçekleştiren tetikçiler olup, diğer 4 şahıs yardım ve yataklıktan tutuklandılar .

Soruşturma, "silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülmektedir. Yapılan kriminal analizlerde; saldırının çift el tutuşla, doğrudan sırt ve baş bölgesi hedef alınarak gerçekleştirildiği ancak tetiği çeken kişinin, kamera görüntülerinden de net bir şekilde görüldüğü üzere, ateş anında gözlerini kapatıp namlunun ucunu düşürdüğü tespit edilmiştir" dedi.

SALDIRIDA TERÖR ŞÜPHESİ

Aile ayrıca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Olayın organize bir şekilde planlandığına dair güçlü emareler mevcuttur. Eylem öncesinde Fatih Fil'in bir süre sistematik olarak takip edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir.

Buna rağmen şu ana dek saldırının arka planına veya olası nedenlerine ilişkin herhangi bir bildirim tarafımıza ulaşmamış, tutuklanan şahıslar da ifadelerinde hiçbir organizasyonu itiraf etmemiştir.

Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır.

Tetikçilerin her ikisinin de Diyarbakır, Lice doğumlu olduğu bilgisi dosyada yer almaktadır."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıViking:

Ne teröru ne hali göz dagı verilmiş belli buyuk ihtimalle alacak verecek meselesidir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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